남양주시, '경제 자족도시 건설' 기업 간담회

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 3기 신도시 조성을 앞두고 관내 기업의 상생과 발전 방향을 모색하는 기업 간담회를 열었다.

시는 "지난달 29일 정약용 도서관에서 관내 기업의 애로와 다양한 의견을 수렴하기 위해 경기동부상공회의소 관계자와의 간담회를 진행했다"고 2일 밝혔다.

시에 따르면, 경기동부상공회의소의 요청으로 이뤄진 이번 간담회는 '100만 도시'의 초석을 공고히 다지고자 마련돼 산업 기반 조성을 위한 지역 경제 현안을 심도 있게 논의했다.

간담회에서 조광한 남양주시장은 "3기 신도시 조성으로 대규모 사업을 진행할 경우, 관내 기업이 배제되고 타 자치단체 기업만의 축제가 돼서는 안 된다"면서 "관내 기업의 적극적인 사업 참여와 지원으로 경제 자족 도시의 초석을 마련해야 한다"고 강조했다.

기업인들은 '아이스팩 수거 사업이 환경에 도움이 되듯이 공장 밀집 지역과 산업단지 등에 건전지 수거함을 설치하면 좋겠다'는 의견을 내는 등 환경 분야 시책을 건의하기도 했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr