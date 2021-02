[아시아경제 이창환 기자] 코로나19 여파로 이탈리아의 지난해 국내총생산(GDP)가 9% 가까이 하락한 것으로 나타났다.

이탈리아통계청(ISTAT)은 2일(현지시간) 작년 GDP 잠정치가 -8.8%를 기록했다고 밝혔다.

코로나19로 지난해 이탈리아 경제가 극히 부진했던 여파로 해석된다.

이탈리아 경제는 코로나19 확산 사태의 직격탄을 맞고 작년 1분기 -5.3%(이하 전 분기 대비), 2분기 -12.8% 등으로 급격한 내리막길을 걷다가 3분기 16.0%로 반등한 바 있다. 그러나 4분기에는 2차 유행 여파로 다시 -2.0%를 기록했다.

앞서 유럽 주요국이 발표한 작년 경제성장률 잠정치를 보면 독일 -5.0%, 프랑스 -8.3%, 스페인 -11.0% 등이다.

