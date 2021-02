춘천시, 3조 8152억원 발주 '춘천형 혁신건설' 추진

[아시아경제 라영철 기자] 춘천시가 2일 발표한 '춘천형 혁신건설'에는 총 3조 8152억 원 규모의 사업이 추진되며, 올해 본격적으로 시작하는 사업 물량은 1조 5800억 원 규모다.

이재수 춘천시장은 이날 시청에서 브리핑을 통해 "코로나 19 위기에 따른 경제침체 장기화 가능성이 큰 상황에서 토목·건설 분야의 도시정책 역량을 총동원한 위기관리로 지역 경기 반등의 시기와 속도를 앞당기겠다"며 이같이 밝혔다.

춘천시에 따르면, 공공 건축물 건립에 총 3650억 원을 투입해 퇴계동 행정복합지원센터를 신축하고, 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 반다비 체육센터와 근화동 예술인촌 조성을 올해 시작한다.

녹색도시 환경조성에는 1033억 원을 들어가며, 옛 근화동사무소와 소양 2교 구간에 사람과 자연이 함께하는 도로를 건설한다. 끊어진 약사리 고개 마을에는 연결로를 만들고, 시민 문화공간을 조성한다.

남춘천 산업단지와 퇴계 제2 농공단지를 조성하고, 에너지 자립도시로 전환을 위한 수소 교통 복합 기지 구축 등 지역 성장의 동력 확보에는 3702억 원을 투자할 계획이다.

시는 또, 지속해서 시민 불편함을 야기하는 상하수도와 하천 관리 분야에는 총 2082억 원을 투입, 노후 관로 정비와 용산정수장 현대화사업을 추진하며, 스마트 관망 관리 인프라도 구축할 예정이다.

학곡·온의·우두·약사 5구역에 공동주택 사업 추진과 의암호 마리나 조성, 인형 극장 인근에 어린이를 위한 '아이타운' 조성 등 민자협력 사업에도 5411억 원을 투자한다.

시는 건설 경기 부양을 위한 관련 제도를 개선하고 역세권을 거점으로 지역 활성화와 연계한 민간 투자유치도 추진할 예정이다.

공공 재정의 신속 집행을 위해 각종 입찰의 심사 기간을 단축하고, 선금 지급 규모 등을 확대할 예정이다. 수의 계약 금액도 한시적으로 높이는 한편, 지역 우수 기업의 참여 확대와 역량 강화를 위해 기존에 시행하던 수의 계약 총량제를 폐지한다.

또한, 수도권의 집값 폭등으로 수도권 인근 지역의 주택 수요가 높아짐에 따라 미개발 주거 지역과 노후 주택지에 대해 탄력적인 개발 완화 등 서민 주거 복지와 유입 인구에 대비한 안정적인 주택 공급 정책도 편다.

이밖에 지역의 호수 주변 친수 공간 자원화를 위해 북한강과 댐 주변 친환경 종합 계획을 세우고, 신매리 역사 공원과 한옥 마을 조성, 상중도 고산 문학 유산 복원 사업을 추진할 계획이다.

이 같은 계획을 밝힌 이 시장은 "시가 추진하는 혁신 정책들이 지역 경제의 마중물이 되길 바란다"면서 "다수 시민의 경제 활동과 이어져 있는 토목·건설 경기가 활력을 되찾아 지친 시민들의 마음이 회복되길 희망한다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr