담양교육지원청, 교육과정·블랜디드러닝 역량강화 연수 실시

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 2일 대회의실에서 초등학교 교사 14명을 대상으로 ‘2021년 교육과정·블랜디드러닝 역량강화 전달 연수’를 실시했다고 밝혔다.

이번 연수는 전라남도교육청에서 주관해 강사와 교재를 지원하고 전라남도담양교육지원청에서 실시했다.

교육은 오전 교육과정 편성·운영, 오후 블랜디드러닝(원격수업+등교수업) 과정으로 구성됐으며, 학교 전달연수를 통해 전 교원의 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

구체적인 연수 과정은 △학년(학급) 교육과정 편성·운영 △교사 수준 교육과정 운영 방안 △교육과정 재구성과 실행 △다양한 플랫폼(팀즈, 줌, 구글 등) 활용 방안 △실시간 쌍방향 수업 운영 등의 내용을 함께 실습하는 방식으로 진행됐다.

월산초 유태욱 교사는 “2020학년도에는 코로나19로 인해 온라인과 오프라인 수업을 병행하는 블렌디드러닝이 불가피한 선택이 되었으나, 새 학년도에는 보다 적극적으로 에듀테크를 활용해 수업의 내실을 기하겠다”고 말했다.

김철주 교육장은 “우리는 코로나 위기 속에서도 교육과정으로 승부해야 한다”며 “정규교육과정에서 밀도있는 수업, 온라인에서도 진행되는 행복한 수업이 될 수 있도록 시대에 걸맞게 교육과정과 블랜드디러닝의 역량을 키워가는 선생님들께 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.

