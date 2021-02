野, 내일 북 원전 의혹 국정조사 요구서 제출 예정

[아시아경제 서소정 기자] 국민의힘과 국민의당이 3일 공동으로 북한 원전 추진 의혹에 대한 국정조사 요구서를 제출한다.

국민의힘에 따르면 주호영 원내대표의 교섭단체 대표연설 이후 양당이 국조 요구서를 낼 계획이다.

양당은 정부가 비밀리에 북한 원전을 추진한 의혹이 사실인지 규명해야 한다며 국조 필요성에 공감한 것으로 알려졌다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr