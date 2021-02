교육청 홍보 영상에 등장한 盧 비하 '일베' 사진…"구글 검색서 나와" 해명

영화 '부산행' 포스터에 일베 상징 표현 나와

구글에 올라온 문제의 영화 '부산행' 합성 포스터. / 사진=인터넷 홈페이지 캡처

[아시아경제 임주형 기자] 교육청 공식 홍보 영상에 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트저장소'(일베)가 합성한 것으로 추정되는 사진이 쓰여 논란이 불거졌다. 교육청은 '구글에서 검색한 이미지를 사용하다가 발생한 실수라는 취지'로 해명했다.

경기 여주교육지원청은 1일 오후 11시40분께 공식 유튜브 채널에 '전입 교원 홍보 영상'이라는 제목의 영상을 게재했다. 이 영상은 오는 3월1일 새로 발령받는 교사들에 여주를 소개하기 위해 제작된 영상물이다.

해당 영상에는 영화 '부산행' 포스터가 쓰였다. 문제는 이 포스터가 영화의 정식 포스터가 아닌, 합성된 가짜 포스터였다는 데 있다.

특히 영상에는 일베를 상징하는 표시와 고(故) 노무현 전 대통령 모습이 합성돼 있는 것으로 확인됐다. 포스터 왼쪽 뒤에는 노 전 대통령의 모습이 흐릿하게 합성돼 있으며, 반대편인 오른쪽 뒤에 있는 배우는 일베를 상징하는 손동작을 취하고 있는 모습이다.

또 원본 포스터에는 칸국제영화제 비경쟁 부문을 의미하는 'out of competition'이라는 문구가 상단에 적혀 있는데, 합성 포스터에는 해당 문구를 'out of competilbe'로 수정하기도 했다. 'tion'을 'ilbe(일베)'로 대체한 셈이다.

영상이 등록된 후 6시간여 뒤 일부 누리꾼들은 '영상에 일베 이미지가 들어간 것 같다'는 취지로 지적했고, 이를 확인한 교육지원청은 이후 영상을 비공개 상태로 전환했다.

해당 영상은 교육지원청 장학관, 장학사, 일선 교사 등 3명이 제작한 것으로 확인됐다.

다만 교육지원청은 자체 조사 결과 "영상을 만든 교사가 고의로 해당 이미지를 사용한 것은 아니라는 판단을 내렸다"고 밝혔다. 영상을 제작한 교사가 자료를 검색하는 과정에서 구글에 있던 합성 포스터를 일베 자료인 줄 모르고 다운받아 사용한 것으로 확인됐다는 것이다.

