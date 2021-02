국민의힘, 내일부터 서울·부산시장 예비경선 여론조사

[아시아경제 서소정 기자] 국민의힘이 3일부터 서울·부산시장 보궐선거 본경선 진출자를 가리기 위한 예비경선 투표와 여론조사에 돌입한다.

이번 예비경선은 책임당원 투표 20%와 일반시민 여론조사 80%를 합산하는 방식으로 치러진다.

공천관리위원회는 오는 5일 정례회의에서 이 합산 결과를 토대로 컷오프 명단을 발표할 예정이다.

본경선 후보는 지역별로 4명씩 남긴다.

서울시장 예비후보는 김근식 교수, 김선동 전 사무총장, 나경원 전 의원, 오세훈 전 서울시장, 오신환 전 의원, 이승현 한국외국기업협회 명예회장, 이종구 전 의원, 조은희 서울 서초구청장(가나다순) 등 8명이다.

나 전 의원과 오 전 시장이 양강 구도를 형성한 가운데 나머지 두 자리를 놓고 각축전이 예상된다.

부산에서는 박민식 전 의원, 박성훈 전 부산 경제부시장, 박형준 전 국회 사무총장, 이언주 전 의원, 이진복 전 의원, 전성하 LF에너지 대표 등 6명의 예비후보가 경쟁한다.

국민의힘은 이달 중순부터 본경선 진출자 전원이 참여하는 1대1 토론회와 합동 토론회를 열고, 다음 달 4일 최종 후보를 선출할 예정이다.

