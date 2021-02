[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 한 오피스텔에서 필로폰을 투약한 20대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 이 여성과 함께 필로폰을 투약한 20대 남성을 체포해 사망 원인을 조사하고 있다.

서울 서초경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 A씨를 입건해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

이날 '여성의 의식이 없다'는 A씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 서초구 서초동의 한 오피스텔에서 숨진 여성 B씨 곁에서 필로폰과 주사기 등을 발견하고 A씨를 체포했다.

경찰 조사에서 A씨는 "B씨와 수년 전부터 알고 지낸 사이며 함께 필로폰을 투약했다"고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 B씨의 시신을 부검해 정확한 사망 원인을 조사할 방침이다.

