경남도, 디지털 정보화 청사진 제시 … 4차 산업혁명 선점

디지털로 혁신성장 주도

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 4차 산업혁명 시대를 선점하기 위해 도정의 정보화 수준을 획기적으로 높이는 디지털 대전환 사업을 본격화한다.

경남도는 2일 도정 회의실에서 지역정보화 기본계획 완료보고회를 열고 '2025년 경남 디지털 대전환으로 도민이 행복하고 혁신성장 실현'이라는 비전을 제시했다.

경남 지역정보화 기본계획은 '도 지역정보화 추진 조례'에 따라 디지털 환경 변화를 반영해 5년마다 수립·시행한다.

이번 기본계획에는 코로나19 영향에 따른 비대면 확산으로 디지털 전환이 시대적 화두로 떠오르면서 빅데이터, 인공지능(AI), 와이파이 통신망 구축 등을 반영했다.

지능형 디지털 활용한 도민 행복 서비스, 정보통신기술(ICT) 융합한 디지털 조성, 행정혁신 지능형 행정서비스 3개 분야에 걸쳐 9개 전략, 33개 미래 모델을 제시했다.

도민 행복 서비스 분야 11개 모델 1224억원, 정보통신기술 융합 디지털 조성 분야 13개 모델 4051억원, 행정혁신 지능형 행정서비스 9개 모델 551억원 등으로 총 5826억원(국비 1469억원, 도·시·군비 4357억원)을 투자한다.

특히 도민 행복 서비스 분야에서 광역 버스정보시스템은 이미 구축된 시·군 버스정보시스템(BIS)을 동남권 광역 버스정보 시스템으로 더 확대해 동남권 메가시티 교통망으로 연결할 계획이다.

또 기업, 대학, 공공이 참여해 인공지능, 클라우드, 빅데이터 분야 등 정보통신기술 전문인력을 5년간 7000명 이상 양성할 계획이다. 지능정보사회로 진입하는 기업과 산업현장에 필요한 디지털 혁신 미래인재를 육성한다.

행정 내부에서는 스마트 CCTV 도시안전망 플랫폼과 빅데이터 분석기법을 도입해 인구이동에 따른 상권분석, 체류형 관광 분석을 제공할 계획이다. 112와 119를 연계해 아동보호, 재난관리 등 사회적 서비스가 더 강화된 도시안전망을 구축한다.

하병필 행정부지사는 “지금까지의 정보화는 행정은 중앙 표준식으로, 기업과 소상공인은 독자적·산발적으로 추진해왔다”며 “이번에 수립하는 정보화 기본계획이 경남도의 정보화 수준을 한층 높이고 도민 행복과 혁신성장으로 거듭나는 계기가 되기를 바란다”라고 말했다.

