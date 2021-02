[아시아경제 이창환 기자] 러시아가 코로나19 변이 바이러스 차단을 위한 영국과의 항공운항 중단 조치를 오는 16일까지 연장한다고 밝혔다.

러시아 정부 산하 코로나19 유입·확산방지 대책본부는 "신종 변이 바이러스의 유입과 확산을 막기 위해 영국과의 항공 운항을 2월16일 자정까지 연장하기로 했다"고 1일(현지시간) 발표했다.

러시아는 당초 영국발 변이 바이러스 차단을 위해 지난해 12월22일부터 지난달 12일까지 영국과의 항공편 운항을 중단하는 조처를 했고 뒤이어 이를 이달 1일까지 연장했었다.

지난해 9월 영국 잉글랜드 남부에서 처음 발견된 코로나19 변이 바이러스는 유전자 변형으로 전염력이 기존 바이러스보다 최대 70% 강해진 것으로 알려져 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr