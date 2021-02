질병청 "코백스 통한 화이자 백신 오늘 특례수입 신청"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 질병관리청이 코로나19 예방을 위해 이달 중순 이후 코백스 퍼실리티를 통해 공급될 예정인 화이자 백신 11만7000 도즈에 대해 특례수입을 신청한다.

질병청은 2일 식품의약품안전처와 합동으로 개최한 전문가 자문회의 결과를 반영해 식약처에 약사법 제85조의2에 따른 특례수입을 신청할 예정이라고 밝혔다.

약사법에 따르면 감염병 대유행 등 국가비상 상황의 경우 관계부처 장의 요청에 따라 국내 품목허가가 없는 예방·치료 의약품의 제조·수입을 할 수 있다.

자문회의에서 전문가들은 코백스 화이자 백신이 세계보건기구(WHO), 미국 식품의약국(FDA) 등 주요국의 사용 승인을 받았고, 한국 식약처도 WHO 안전성·유효성 및 품질 평가에 협력 심사로 참여한 점 등을 고려해 특례 수입 필요성에 동의했다.

질병청은 "금일 중 식약처에 코백스 화이자 백신에 대한 특례 수입을 신청하고, 식약처의 특례승인 절차가 마무리되는 대로 해당 백신이 국내에 도입될 수 있도록 화이자와 공급 관련 계약, 유니세프와 배송 계약, 통관 허가 등 관련 행정절차를 신속하게 진행할 예정"이라고 말했다.

이어 "해당 백신이 국내에 도착하는 즉시 접종이 가능하도록 접종준비도 차질 없이 진행해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr