[아시아경제 서소정 기자] 현대차가 처음 발행하는 그린본드에 2조원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다.

그린본드는 환경친화적 투자에 필요한 자금을 조달할 용도로만 쓸 수 있는 채권이다.

2일 업계에 따르면 현대차가 이날 3000억원 규모의 그린본드 발행을 위해 기관투자자를 상대로 진행한 수요예측에 2조1000억원의 매수 주문이 몰렸다.

현대차는 투자 수요가 모집액을 넘어섬에 따라 그린본드 발행 금액의 증액을 검토 중인 것으로 알려졌다.

마련된 자금은 수소차와 전기차 등 친환경차 사업에 투입될 예정이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr