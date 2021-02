[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 2일 오후 3시께 경남 창녕군 중부내륙고속도로 대구 방면 칠원 분기점 인근에서 25t 트레일러가 5t 트럭을 받고 전소됐다.

사고 당시 5t 트럭은 엔진 이상으로 갓길에 멈춘 상태였다. 이 사고로 인명 피해는 인명 피해는 없었지만, 추돌 30여분 후 트레일러 앞쪽에서 불이 나 전소됐다.

트레일러 운전사 A(46) 씨는 갓길에서 견인차를 기다리고 있어 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

화재 연기로 사고 지점 1㎞ 구간이 1시간가량 정체됐다. A 씨는 졸음운전으로 트럭을 추돌했다고 경찰에 진술했다.

경찰과 소방 당국은 트레일러 엔진 손상으로 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr