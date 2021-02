LG헬로비전, 작년 순손실 3128억…"영업권 손상차손 반영"

4분기 및 연간 경영실적 발표

[아시아경제 차민영 기자] LG헬로비전이 작년 높아진 영업이익에도 당기순손실 3128억원을 기록했다. 영업권 손상차손과 코로나19 상황으로 인한 한국 리스크 프리미엄 증가 분이 반영된 결과다.

LG헬로비전은 2020년 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 16.8% 늘어난 342억원으로 잠정 집계됐다고 2일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조579억원으로 전년 대비 4.9% 줄었으며, 당기순손실은 3128억원에 달해 손실 폭이 전년(-2186억원) 대비 확대됐다.

작년 4분기 연결 기준 매출은 2672억원으로 전년 대비 3.8% 감소했다. 영업이익은 79억원으로 205.3% 증가했으며 당기순손실은 3287억원을 기록해 적자 폭이 늘었다.

부문별로는 HOME수익이 1723억원으로 케이블TV 1408억원, 인터넷 268억원, 인터넷전화 47억원을 기록했다. 가상 이동 통신망 사업자(MVNO) 수익은 424억원으로 서비스수익 381억원, 단말기수익 43억원으로 구성됐다. 렌탈 서비스를 포함한 기타수익은 525억원을 기록했다.

영업실적 대비 당기순이익 감소 폭이 더욱 컸던 것은 LG헬로비전이 영업권 손상차손을 인식했기 때문이다. 과거 개별 종합유선방송(SO) 인수 시 계상된 영업권에 코로나19로 인한 한국 리스크 프리미엄 증가 등 시장 상황으로 인해 발생했다. 다만 영업권 손상은 현금지출이 없는 장부상 감액으로 향후 영업이익과 현금흐름에 영향을 미치지 않는다.

안재용 LG헬로비전 상무(CFO)는 "작년은 조직 안정화와 더불어 본업인 방송?통신사업에서 LG유플러스 시너지를 통한 경쟁력 회복에 집중한 해였다"며 "2021년은 방송?통신 및 MVNO 사업에서 유의미한 질적?양적 성장을 달성하고 렌털사업 등을 지속 육성해 가치를 증대시킬 것"이라고 말했다.

LG헬로비전은 화질개선과 채널확대를 통한 품질 향상, 기가 인터넷 커버리지 확대, 키즈 콘텐츠 '아이들나라' 도입, 프리미엄 케이블TV 서비스 등을 준비했다. 올해는 상품과 서비스 경쟁력을 강화하고 시너지 확보에 주력하는 한편 신사업을 통한 성장 동력도 확보할 계획이다.

