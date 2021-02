日코로나 긴급사태 한달 연장…올림픽 개최 불투명(상보)

[아시아경제 이창환 기자] 일본이 도쿄를 비롯한 주요 지역에 코로나19 긴급사태를 한 달간 연장하기로 했다.

스가 요시히데 일본 총리는 2일 오후 일본 총리관저에서 열린 코로나19 대책본부 회의에서 도쿄 등 전국 10개 광역자치단체에 대해 코로나19 긴급사태를 다음 달 7일까지 연장한다고 밝혔다.

현재 전국 11개 지역에 긴급사태가 발효 중인데 이 가운데 도치기(木)현은 해제하고 나머지 지역은 긴급사태 기간을 한 달씩 늘리기로 한 것이다. 긴급사태가 연장되는 지역은 도쿄도, 사이타마, 가나가와, 지바, 아이치 등이다.

당초 일본 정부는 긴급사태를 이달 7일까지만 유지하고 모두 해제한다는 계획이었지만 코로나19 상황이 호전하지 않아 기간을 연장했다.

코로나19 긴급사태를 연장하면서 이미 1년이 연기된 도쿄 올림픽 개최도 더욱 불투명해졌다. 다음달 25일 성화 봉송 개시가 예정돼 있고 대표 선수 선발 등 올림픽 개최를 위한 과제가 산적한 가운데 긴급사태를 연장하면서 올림픽 개최가 쉽지 않을 것이라는 전망에 무게가 실린다.

도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회 측은 이미 무관중 개최 방안까지 검토 중인 것으로 알려졌다.

