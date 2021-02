[아시아경제 서소정 기자] 국내 여행업계 1위 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 300 등락률 +0.52% 거래량 101,987 전일가 58,200 2021.02.02 15:30 장마감 관련기사 하나투어, 검색 상위 랭킹... 주가 0.33%하나투어, 검색 상위 랭킹... 주가 1.25%하나투어, 여행 테마 상승세에 6.86% ↑ close 가 지난해 코로나19 여파로 매출이 80% 이상 급감하며 1000억원대 영업손실을 기록했다.

하나투어는 연결 기준 지난해 매출액이 1095억원으로 전년(6146억 원) 대비 82.17% 줄었다고 2일 공시했다.

같은 기간 영업손익은 96억원 흑자에서 1146억원 적자 전환했다.

당기순손실은 120억원에서 2203억원으로 확대됐다.

하나투어는 "코로나19로 인한 여행업 수익 감소로 영업이익이 줄고 당기순손실이 발생했다"고 설명했다.

하나투어는 이날 종로구 본사 건물 등 940억원 규모의 부동산을 시티코어 디엠씨에 매각하기로 결정했다고 공시했다.

회사 측은 "이번 자산 처분은 재무구조 개선과 현금 유동성 확보를 위한 것"이라고 덧붙였다.

