[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 2일 오후 2시 노원청년가게 1호점 개점식에 에 참석했다.

노원 청년가게는 노원구청년희망싹티움 사업 일환으로 노원구 공공시설 내 청년 창업공간을 조성해 청년 창업가 육성 및 자립기반 형성에 도움을 주기 위해 추진하는 사업이다.

청년가게 1호점 ‘VAMOS ESPRESSO’는 노원수학문화관(중계4동) 1층에, 2호점 ‘GHOST COOKY’는 노원예술문화회관(중계본동 1층)에 각각 문을 열었다.

이날 1호점 개점식행사에는 오승록 구청장을 비롯 최윤남 구의회의장 등이 참석한 가운데 개회식, 내빈소개, 추진경과 보고, 인사말씀 축사, 청년운영자 인사, 현판식, 기념사진 촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “청년의 창업 역량강화 및 창업가 육성에 노원구가 앞장서겠다”면서 “청년가게1,2호의 개점을 진심으로 축하한다”고 전했다.

