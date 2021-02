중학생 축구팀 태운 버스 중앙선 넘어 … 1명 사망·31명 중경상

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 중학교 축구선수를 태운 45인승 버스가 중앙선을 넘어 1명이 숨지고 31명이 크고 작은 부상을 입었다.

2일 낮 12시 39분께 경남 산청군 단성면 방목리 지방도를 달리던 남양주시 내 모 중학생 축구클럽 전세버스가 중앙선을 넘어 건너편 도로 옆 가로수를 들이받았다.

이 사고로 버스에 타고 있던 축구클럽 중학생 A(15) 군이 크게 다쳐 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

또 전세버스를 운전하던 B(61) 씨와 C(14) 군 등 3명이 크게 다쳐 인근 병원에서 치료 중이다. 일부 탑승자들은 안전띠를 착용하지 않은 것으로 알려졌다.

함께 버스에 타고 있던 선수와 감독 등 27명은 일부 경상을 입고 자력으로 버스에서 대피했다. 버스에는 감독 1명과 코치 1명, 중학생 28명과 기사 1명 등 31명이 타고 있었다.

이 축구클럽은 1일부터 오는 10일까지 훈련하기 위해 지난달 29일 산청에 왔다. 이날 숙소인 한 펜션 인근 운동장에서 오전 훈련을 한 뒤 생초2생활체육구장에서 오후 훈련을 하려고 이동하다 사고를 당했다.

경찰은 브레이크 파열로 사고가 난 것으로 추정하고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

