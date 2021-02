[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 2일 오전 10시 구청장실에서 세무과 포상금 1000만원 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 전달식에 참석했다.

구는 서울시 25개 자치구를 대상으로 한 시·구 공동협력사업 시세종합징수분야에서 우수한 성적을 거둬 지난해 포상금 1000만원을 수령했다.

세무1,2과 직원들은 코로나19 장기화로 많은 분들이 힘든 시기를 겪고 있고, 특히 사회취약계층의 어려움이 큰 만큼 지역주민들을 위해 쓰는 게 바람직할 것 같다며 기부의사를 밝혔다.

오승록 구청장은 “코로나19로 어려운 이웃을 위해 직원들이 한마음으로 나눔을 실천해주셔서 감사하다”며 직원들에게 고마운 마음을 전달했다.

