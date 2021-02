춘천사랑상품권 1월에만 65억원 판매‥ 역대 최고 기록

[아시아경제 라영철 기자] 춘천사랑상품권이 월 별 판매액으로는 역대 최고 판매 기록을 달성했다.

춘천시는 2일 "침체한 지역 경제 활성화를 위해 발매한 춘천사랑상품권이 1월 한 달 65억 원의 판매고를 달성했다"며 이같이 밝혔다.

시에 따르면 춘천사랑상품권 1월 판매 기록은 올해 발행 예정 금액인 350억 원의 18%에 해당하는 실적이다. 전년도 같은 달 할인 판매 금액인 22억 원보다 3배 이상 증가했다.

특히 1월 중에 상품권 구매 후 환전과 결제 금액이 37억 원으로 집계돼 시는 상품권이 곧바로 소비로 이어지는 것으로 분석했다.

이영애 사회적경제과장은 "춘천사랑상품권이 자금 역외 유출 방지와 지역 소상공인 소득 증대는 물론, 시민의 경제 부담까지 덜어주는 효과가 있는 만큼 많은 시민이 구매해 가계 경제와 지역 경제에 보탬이 됐으면 좋겠다"고 전했다.

한편 시는 올해 6월 중으로 춘천사랑상품권 판매점을 기존 농협 판매대행점은 물론, 새마을금고와 신협까지 확대하는 한편, 연중 상시 10% 할인 행사를 지속해서 진행할 계획이다.

현재 춘천사랑상품권은 지역 내 9500여 가맹점(대형마트 및 준대규모점포 제외)에서 사용되며, 개인별 월 구매 한도는 100만 원(지류 30·모바일 70)이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr