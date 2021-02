[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 지난 1월31일 발표된 ‘코로나 19 사회적 거리두기 조정’에 따라 양천공원 내 ‘책 쉼터’ 운영을 재개한다.

이용시간은 화요일부터 일요일까지(월요일 휴관) 오전 10시부터 오후 7시까지, 이용인원은 50명 이내로 제한, 운영한다.

또, 구는 지역내 공공도서관 9개소와 작은도서관 10개소도 제한적으로 운영하고 있으며, 자세한 내용은 양천구 통합도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

