의료계-정부, 백신접종 의정공동위원회 실무회의…"접종인력 확보 논의"

접종인력에 보건소 등 공공의료인력 우선 포함

[아시아경제 서소정 기자] 의료계와 정부가 이달부터 시작되는 백신 예방접종의 성공적 이행을 위해 시·도, 시·군·구별로 의정협의체를 구성하고, 접종에 필요한 공공과 민간의 의료인력 확보·교육 등에 대한 세부 논의를 시작했다.

백신접종 의정공동위원회 1차 실무회의는 2일 오후 3시, 질병관리청 수도권질병대응센터에서 3개 협회와 6개 정부부처가 참석한 가운데 열렸다.

이번 회의에서는 정부가 발표한 백신 예방접종계획을 공유하고, 백신 예방접종에 필요한 의료인력의 확보와 교육방안 등에 대해 의료계와 정부가 의견을 교환했다.

의료계와 정부는 백신접종 추진을 위해 의료계와 지자체 간 포괄적 협력관계 구축이 필요하다는 데 공감하고, 예방접종이 시행되는 시·도와 시·군·구에서 의료계와 지자체간 백신접종 의정협의체를 구성·운영하기로 했다.

또 시·군·구 의정협의체를 통해 접종센터와 방문접종에 필요한 접종인력 범위(Pool)를 구성하도록 하고, 인력 Pool은 정기적으로 업데이트 할 예정이다.

접종인력 Pool에는 보건소 등 공공의료인력을 우선 포함하고, 의료계 협조를 통해 예방접종 경험이 있는 민간의료인력을 포함할 예정이다. 접종인력 Pool은 질병청 인력 기준 대비 120~150% 수준으로 구성하기로 했다.

의료계와 정부는 시도, 시군구간 인력 수요 조정, 군의관 등을 활용한 중앙에서의 인력지원 방안도 함께 논의할 계획이다.

