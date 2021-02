[포토]오승록 노원구청장 '뛰노는 학교, 건강한 학교' 청계초 현장 방문

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 2일 오후 2시30분 청계초등학교 '뛰노는 학교, 건강한 학교' 현장을 방문했다.

구는 아동청소년의 비만을 예방, 신체활동 활성화를 위해 전국 지자체 최초로 학교 내 유휴공간을 활용해 선진형 신체활동 공간을 조성했다.

가상현실 기술을 적용한 VR 스포츠실, 유럽식 놀이교육 방식을 접목한 짐나스틱, 교실 밖 활동놀이를 위한 바닥놀이터 등 3개의 공간으로 구성되어 있다.

공모를 통해 청계초등학교(중계2,3동), 온곡초등학교(상계 9동) 총 2곳을 선정해 설치했다.

현장을 방문한 오승록 구청장은 사업추진부서 및 학교 관련자들과 함께 중앙현관의 바닥놀이터, 4층 교실에 마련된 VR스포츠실, 체육관 2층에 마련된 짐나스틱 공간을 꼼꼼히 살펴보았다.

오승록 노원구청장은 “아이들의 신체활동이 감소하면서 아동비만이 큰 문제로 떠오르고 있다 면서”면서 “앞으로도 유휴공간을 활용한 아동청소년들의 놀이공간을 확대하도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr