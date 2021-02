[아시아경제 라영철 기자] 강원도 인제군이 올해부터 주민 스스로 공동의 마을 의제와 지역 현안을 발굴해 해결하는 '마을공동체 만들기 지원 사업'을 추진한다.

2일 군에 따르면, 공동체 역량 강화와 주민 자치 실현을 위해 지난해 '인제군 마을 공동체 만들기 지원 사업 조례'를 제정했다.

사업 참여를 희망하는 관내 5인 이상 마을 공동체는 500만 원 이내에서 예산 지원을 받을 수 있다.

지원 사업 공모 신청 접수 기간은 오는 15일까지며, 마을 공동체 심의위원회를 통해 6개 공동체를 선발한다.

군 관계자는 "지역적 특성을 반영한 인제군 마을 공동체 만들기 지원 사업이 탄력적으로 운영되도록 추진해 나가겠다"고 전했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr