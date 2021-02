[아시아경제 이창환 기자] 미국의 코로나19 백신 접종자 숫자가 누적 확진자 숫자를 넘어선 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국에서 코로나19 백신을 1회분 이상 접종한 이들은 전날 오후 현재 모두 2650만명으로 집계됐다.

이는 존스홉킨스대학이 같은 시간 집계한 코로나19 누적 확진자 2630만명을 넘어서는 수치다.

미국은 지난 한 주간 하루 평균 134만 회분씩 접종해 하루 단위로는 세계에서 가장 빠른 보급 속도를 보이고 있다.

블룸버그통신이 운영하는 백신 추적 시스템은 현재까지 백신을 한 번 이상 맞은 미국인은 전체 인구의 8.1%이고 두 번 접종을 끝낸 미국인은 1.9%라고 분석했다.

미국 외에도 전체 백신 접종자가 누적 확진자의 수를 넘어선 국가로는 이스라엘, 영국, 아랍에미리트(UAE) 등이 있다.

