금감원, 정영채 NH투자 사장에 3개월 직무정지 사전 통보

[아시아경제 서소정 기자] 정영채 NH투자증권 대표가 옵티머스 사태와 관련해 '3개월 직무정지'를 사전 통보받은 것으로 알려졌다. 징계안이 확정될 경우 정 대표는 향후 금융권 취업에 제한을 받는다.

2일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 금감원은 오는 18일 옵티머스 펀드 최대 판매사인 NH투자증권과 사무관리회사 한국예탁결제원, 수탁사인 하나은행에 대한 제재심의위원회를 연다.

금감원은 지난주 정 대표에게 3개월 직무정지 제재안을 사전 통보했다.

NH투자의 옵티머스 펀드 판매액은 4327억원으로, 전체 환매 중단 금액의 84%에 달한다.

NH투자에 대한 기관 제재 역시 중징계가 통보됐고, 예탁원과 하나은행도 '기관경고' 등 중징계안을 사전 통보받은 것으로 알려졌다.

지성규 하나은행장과 이명호 예탁원 사장은 징계 대상에서 제외됐다. 옵티머스 관련 업무를 맡은 직원에게만 감봉 등의 제재안이 통보됐다.

다만 금감원이 사전 통보한 내용은 확정된 조치는 아니다. 외부위원들이 참여하는 제재심 단계에서 제재 수위가 조정될 수 있다.

