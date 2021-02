강원도·18개 시·군 '경제 진흥 시책 설명회' 개최

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 2일 도 내 18개 시·군 경제 관련 부서 총괄 국·과장이 참석한 가운데 '2021년 온라인 경제진흥시책 설명회'를 열어 올해 4대 중점 추진 대책을 논의했다.

이날 설명회는 코로나19 경제위기 극복을 위한 그간의 대책과 올해 추진 예정 주요 시책에 대한 시·군 협조 사항과 안내·질의 응답 등으로 진행됐다.

도는 올해 4대 중점 추진 대책을 ▲온라인·디지털 경제 가속화 ▲소상공인·중소기업의 버팀목 강화 ▲기업하기 좋은 환경 조성 ▲폐광지역 새로운 성장동력 확보로 정하고, 이를 통해 올해 지역 내 총생산 50조 7100억 원, 1인당 GRDP 3351만 원 달성을 목표로 정했다.

김태훈 도 경제진흥국장은 "코로나19 재확산으로 인해 지역경제 전 분야가 아직 어려움을 겪고 있지만, 올 한해 도와 시·군이 협력해 경제 위기 극복과 재성장 기반 확보를 위해 최선의 노력을 다하자"고 시·군 관계자에 강조했다.

