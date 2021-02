정의용 "북 원전 지원설 어불성설…미국에도 USB 제공"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 산업통상자원부의 '북한 원전 건설' 문건이 작성된 시기 청와대 국가안보실장이었던 정의용 외교부 장관 후보자가 2일 "우리 정부가 북한에 대해 원전을 지원하기로 하는 방향을 검토했단 건 어불성설"이라며 "매우 비상식적인 논리의 비약"이라고 밝혔다.

정 후보자는 이날 서울 종로구 외교부 청사 인근에서 기자들과 만나 "현 상황에서 그 어떤 나라도 북한에 원전을 제공할 수 없다"며 "우리도 북한에 대한 원전 제공 문제를 내부적으로 검토도 안 했다"고 말했다.

그는 2018년 4월 27일 1차 남북정상회담 당시 문재인 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 건넨 이동식저장장치(USB)에 '한반도 신경제 구상'이 담겼다고 밝혔다.

그는 "신재생에너지 협력, 낙후된 북한 수력·화력 발전소의 재보수 사업, 몽골을 포함한 동북아 지역 수퍼그리드망 확충 등 아주 대략적 내용이 포함됐다"며 "원전은 전혀 포함이 안 돼 있었다"고 설명했다.

이어 "미국에도 북한에 제공한 동일한 내용의 USB를 제공하고 신한반도경제구상의 취지가 뭔지 설명했다"며 "미국이 충분히 수긍했고, 사실 미국이 굉장히 긍정적인 반응을 보였다"고 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr