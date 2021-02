원전문건 'v' 의혹 제기한 오세훈, 유감…"혼란 초래해 안타까워"

원전문건 등장한 v 관련해 대통령 보고 의혹

vip 아닌 verision 반론 받은 뒤 유감 표명

[아시아경제 나주석 기자] ‘북한 원전 건설 문건'과 관련해 오세훈 전 서울시장이 유감을 표명했다. 문건에 표기된 v를 대통령 등을 뜻하는 귀빈(VIP)으로 해석할 수 있다는 주장을 제기했다, 버전(version)이라는 반론을 수용한 것이다.

2일 오 시장은 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 'v에 대하여'라는 글을 통해 혼란을 초래한 데 대한 유감을 밝혔다.

앞서 오 시장은 북한 원전 건설 문건 관련 문건의 '180514_북한지역원전건설추진방안_v1.1.hwp' 제목에 언급된 v를 언급하며 "우리는 흔히 대통령을 vip라고도 칭해 왔음을 알고 있다"며 "결국 ‘v’가 가리키는 것이 무엇인지, 정부 내에서 어떠한 의미로 쓰이고 있는지, 당사자들은 알고 있을 것"이라고 강조했다.

이후 박주민 더불어민주당 의원은 "오 전 시장은 문서작업을 한 번도 안 해보셨느냐"며 “지나가는 직장인 아무나 붙잡고 물어봐라. 'version'의 'v'인 것을 모두가 알고 있을 것”이라는 반론을 맞닥뜨렸다.

이후 오 전 시장은 페이스북을 통해 "버전으로 보는 게 맞다는 의견들을 많이 받았다"며 "저의 입장에 혼란을 초래한 결과가 되어 안타깝다"고 밝혔다.

다만 "원전대북지원에 관한 저의 입장, 즉 대통령께서 직접 사실관계를 명확히 밝혀 국민적 의혹을 해소해 달라는 요청은 변함없다"며 문제의 본질은 대통령이 이 문서의 보고를 받았느냐 여부"라고 강조했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr