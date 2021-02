강원도, '일단시켜' 가맹점 · 소상공인 '금융 지원' 확대

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 올해에도 '코로나19' 영향으로 경제 위기가 상당 기간은 지속할 것으로 예상하고 경기 활성화를 위해 비대면 시대에 맞춰 배달앱 등 온라인 마케팅을 강화하고 소상공인 금융 지원을 확대하기로 했다.

2일 도에 따르면, 강원도형 배달앱 '일단시켜'는 상반기 중에 원주·강릉·삼척 등 5개 시·군으로 서비스를 확대하고, 하반기에는 나머지 희망 시·군에 순차적으로 가맹점 모집 등 준비를 거쳐 서비스할 계획이다.

도는 '일단시켜' 운영 사업을 음식 등 배달 서비스에서 장기적으로 농·특산물까지 사업 범위를 넓히고, 민박 서비스 연계 등 기능도 확대한다.

또한, 오는 3월부터 전자 상거래 판촉 행사와 유튜브 '강원장터TV'를 통한 전통시장 '라이브 커머스'(연간 20회) 등도 지속해서 늘려나갈 계획이다.

도 내 중소기업의 공공 구매 판로 확대를 위해 '공공 구매 비즈니스 플랫폼'을 연내 구축해 공공 기관 발주(입찰) 정보, 도 내 기업 제품 정보 등을 온라인으로 연중 제공한다.

이와 함께 소상공인에 자금지원을 대폭 확대해 업체당 최대 5000만 원까지 2%의 대출이자를 2년간 지원해 초저금리(1~1.5% 내외)로 자금을 이용토록 하고, 보증 수수료도 전액 지원하는 1200억 원 규모의 소상공인 경영안정 자금도 2월부터 운용한다.

총 2500억 원 규모의 중소기업 육성 자금을 올해는 제조업, 건설업 등에서 유통업, 서비스업 등 지역 경제 밀접 업종까지 대폭 확대하는 한편, 100억 원 규모의 특례 보증을 강원신용보증재단을 통해 지원한다.

도는 또, 침체한 폐광 지역의 경제 활성화에 선제적으로 대응하기 위해 지역 자원과 연계한 '폐광지역 뉴딜사업'을 올해 본격화할 계획이다.

한편, 정부의 그린뉴딜에 부합하는 신산업 육성을 위해 무연탄을 활용한 R&D 기술개발 실증사업을 오는 4월부터 본격적으로 추진한다. 무연탄 활용 인조 흑연 소재화 실증 사업은 올해 사업 부지를 확정하고 내년도 국비 확보에 나선다.

김태훈 도 경제진흥국장은 "소상공인 비대면 온라인 마케팅 등에 역점을 두면서, 한계 기업 등에 대한 자금 지원을 확대로 경제 회생을 돕고, 폐광 지역에도 휴먼뉴딜을 본격화하는 등 지역 경제 활성화에 적극적으로 매진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr