나경원 '친문' 정조준…"JK김동욱 하차, 정권 비판하면 '찍어내기' 하는 것"

"강원래 씨도 '방역꼴등' 한 마디로 전방위적 테러"

"문재인 정권 비판하면 단체로 몰려가 린치"

"'친문 블랙리스트' 작동하는 것" 비판 쏟아내

[아시아경제 임주형 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 나경원 국민의힘 경선후보가 2일 "극단적 '친문'(문재인 대통령 지지자) 세력에 의해 우리 사회가 병들고 있다"며 강하게 비판하고 나섰다. 나 후보는 앞서 문재인 정부를 공개 비판했다가 최근 자신이 출연하는 프로그램에서 하차한 것으로 알려진 가수 JK 김동욱을 언급하기도 했다.

나 후보는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "대체 이게 몇 번째인가. 얼마 전 강원래 씨가 '방역 꼴등'이라는 말 한 마디로 전방위적 테러를 당했다"며 "문재인 대통령 앞에서 '경기가 거지 같다'고 말한 상인은 한동안 정상적인 영업이 어려울 정도로 공격에 시달렸다. 솔직한 심정조차 허심탄회하게 말 못 하는 '닫힌 사회'로 가고 있는 것"이라고 지적했다.

앞서 강 씨는 지난달 20일 안철수 국민의당 대표가 서울 용산구 이태원에 마련한 상인 간담회에 참석, 정부 방역기준의 형평성 문제를 거론하며 "대한민국 방역은 전세계 꼴등"이라고 발언한 바 있다. 이를 두고 일부 친문 누리꾼 사이에서 거센 비판이 쏟아지자, 강 씨는 다음날 자신의 인스타그램에 "심려를 끼쳐 죄송하다"며 사과문을 게재한 바 있다.

나 후보는 강 씨 사례처럼 정부를 공개 비판하는 유명인에 대해 일부 친문 누리꾼들의 행태를 비판하고 나선 것으로 보인다.

나 후보는 "이 정권이 불편해할 만한 판사, 검사는 온라인 상에서 사정 없이 신상털기를 당한다. 공직자의 소신과 양심도 인정하지 않겠다는 것"이라며 "결코 정상이 아니다. 생각이 다른 상대를 절대 인정하지 않고, 문재인 정권을 비판하면 단체로 우르르 몰려가 린치를 가하는 이것은 분명한 '폭력'"이라고 주장했다.

나 후보는 문재인 정부를 공개 비판했다가 자신이 10년간 진행한 프로그램에서 하차한 JK김동욱에 대해 언급하기도 했다. 이를 두고 그는 "개인 SNS를 통해 정권 비판의 목소리를 몇 차례 낸 것이 결국 '찍어내기'로 이어진 것"이라며 "'친문 블랙리스트'가 무섭게 작동하고 있다"고 주장했다.

그러면서 "더 이상 이런 일이 반복되어선 안 된다. 그러려면 우리는 상식의 힘을 모아야 한다"며 "타인을 존중하고, 상대를 배려하는 건강한 시민의식을 하나의 힘으로 모아 극렬 지지층이 더 이상 함부로 우리 사회를 혼탁하게 만들지 못하도록 막아야 한다"고 강조했다.

한편 JK김동욱은 최근 UBC울산방송 음악 프로그램 '열린예술무대 뒤란'에서 하차한 것으로 전해졌다. JK김동욱은 지난 2011년부터 해당 프로그램 진행을 맡아왔으나, 10년여 만에 하차하게 됐다.

이를 두고 JK김동욱은 지난달 26일 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "안타깝게도 갑작스럽게 (하차) 연락을 받아서 갑작스럽게 인사를 드린다"며 "납득은 잘 가지 않는다"고 전한 바 있다.

그는 1일 재차 인스타그램에 글을 써 "이미 일어난 일이고, 앞으로는 그 누구에게도 저와 같은 사태가 일어나지 않았으면 하는 바람"이라며 "늘 그랬듯이 앞으로 음악으로 소식 전하도록 하겠다"고 전하기도 했다.

JK김동욱은 지난 2019년 이른바 '조국 사태'가 벌어진 뒤 인스타그램, 트위터 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정부에 비판적인 의견을 게재해 왔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr