전남도교육청, 공공도서관 활성화 방안 모색

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2일 청사 대회의실에서 산하 22개 공공도서관 관장 회의를 갖고 공공도서관 활성화 방안을 모색하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

이날 회의는 코로나19 감염 예방을 위해 장석웅 교육감과 22개 도서관 관장으로 참석 인원을 최소화해 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 진행했다.

도교육청은 공공도서관 활성화를 위해 ‘북적북적 문화 놀이터’라는 비전을 설정하고 ▲사람 중심의 복합문화공간 조성 ▲개인과 지역공동체의 동반성장 지원 ▲미래형 정보서비스 구현 등 3대 추진전략과 세부 실행방안을 제시했다.

먼저 ‘사람 중심 복합문화공간’ 조성을 위해 도서관 공간 재구성을 새롭게 추진한다. 책 중심의 기존 도서관 개념을 벗어나 누구나 자유롭게 독서와 힐링, 문화를 즐길 수 있는 열린 공간으로 가꾼다는 계획이다.

도서관을 북카페, 유아·어린이 열람실, 자료실, 전시·체험실, 프로그램실 등 소음과 무소음 영역이 공존하는 공간으로 재구성한다는 것이다.

또 개인과 지역공동체의 동반성장을 지원하기 위해 ‘온 가족 도서관 나들이’ ‘퇴근길 인문학’ 등 주민참여형 · 지역특화 프로그램을 대폭 확대하기로 했다.

청·장년·노인을 위한 취업 연계 자격증 강좌, 기술변화에 따른 IT 교육 등 미래사회에 대비하기 위한 프로그램도 강화할 예정이다. 특히 인터넷 강의, 랜선 독서 행사, 집콕 도서관 등 코로나19 상황에 대비한 비대면 프로그램을 다양하게 개발해 운영키로 했다.

미래형 정보서비스 구현을 위해서 ▲지역서점 희망 도서 대출서비스 ▲북 큐레이션 ▲스마트 도서관’ 등을 확대 운영할 계획이다.

이외에도 학생들의 편리한 통합전자도서관 활용을 위해 독서교육종합지원시스템 연계 운영, 순회 문고·이동영화관 등 도서관의 포용적 서비스도 강화할 방침이다.

참석자들은 지난해 코로나19 상황에서 추진한 ▲공공도서관 공간 혁신 ▲공공도서관 비대면 서비스 활성화 ▲지역과 함께하는 프로그램 운영 ▲학교 연계 독서문화 프로그램 등의 우수사례를 공유한 뒤 교육감과 토론·협의하는 시간을 가졌다.

장석웅 교육감은 “코로나19가 우리에게 주는 또 다른 교훈은 변화다. 시대가 바뀌면 도서관도 변해야 한다”며 “복합문화공간 조성과 미래형 정보서비스 구현으로 지역사회의 중심체 역할을 하는 도서관으로 발전해 나갈 수 있도록 도서관장들이 계속 노력해달라”고 당부했다.

