쌍용자동차 "생산부품조달 차질로 평택공장 생산 중단"

[아시아경제 서소정 기자] 쌍용자동차는 협력사의 납품거부에 따른 생산부품조달 차질로 평택공장의 생산을 중단한다고 2일 공시했다. 생산중단 분야의 매출액은 3조1364억원 규모로 생산중단 일자는 3일부터 5일까지 총 3일간이다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.02.02 15:30 장마감 관련기사 쌍용車 1월 8678대 판매…전년 동월比 13.4%↑벼랑끝 쌍용차 협력사들…산은에 자금 조기집행 촉구차종따라 최대 200만원 할인…쌍용車 '설 프라이즈 빅 세일' close 측은 "전차종 생산차질과 매출감소로 생산을 중단한다"면서 "향후 협력사와의 납품협상을 추진하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr