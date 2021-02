박범계, 김명수 대법원장 예방… "사법부 가장 큰 어르신 말씀 청해 듣겠다"

[아시아경제 최석진 기자] 박범계 법무부 장관이 2일 김명수 대법원장을 예방했다.

박 장관은 이날 오후 서울 서초동 대법원을 찾아 김 대법원장을 예방하고 환담을 나눴다. 두 사람의 면담에는 김인겸 법원행정처 차장과 홍동기 기획조정실장, 반정우 비서실장, 심우정 법무부 기획조정실장과 강성국 법무실장 등이 배석했다.

김 대법원장을 만나기에 앞서 취재진과 만난 박 장관은 "사법부의 가장 큰 어르신이니까 많은 말씀 청해 들으려고 한다"고 말했다.

그는 임성근 부산고법 부장판사에 대한 탄핵소추 관련 얘기가 언급될 가능성이 있는지를 묻는 질문에 "대법원에서 이미 국회와 헌재의 소관이라고 했으니, 대법원장께서 별다른 말씀을 하시겠습니까"라고 답했다.

검찰 인사와 관련해 이번 주 중 윤석열 검찰총장을 만날 예정이냐는 질문엔 말없이 고개만 끄덕였다. 하지만 이후 대법원 기자실을 찾아 취재진을 만난 박 장관은 "윤 총장 의견을 듣는 것을 형식적으로 하지는 않겠다"며 "적어도 두 번은 뵐까 싶다"고 말했다.

