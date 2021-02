CCTV 영상 등으로 소재 파악…재입원 조치

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포구 한 병원에서 탈출한 조현병 환자가 경찰에 붙잡혔다.

서울 영등포경찰서는 영등포구 신길동 소재 한 정신병원에서 탈출한 A씨를 2일 오후 4시께 지인의 집에서 발견해 병원에 재입원 조치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 건장한 체격으로 전날 슬리퍼와 환자복 차림으로 병원을 탈출했으며, 특수부대 출신으로 알려졌다.

경찰은 병원 및 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 활용해 A씨의 소재를 파악했다.

