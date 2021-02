[아시아경제 배경환 기자] 한동안 잠잠하던 교정시설에서 코로나19 확진자가 또다시 발생했다.

2일 법무부에 따르면 서울남부교도소에 수감 중인 수용자 9명이 전날 밤 코로나19 진단 검사를 받은 뒤 이날 확진 판정을 받았다.

이들은 교도소 내 취사장을 담당했던 것으로 알려졌다. 현재 교정당국은 이들을 곧바로 1인실로 격리 조치하고 보건당국과 함께 감염 경로를 파악하고 있다.

9명의 추가 확진자가 발생하며 이날 오후 5시 기준, 전국 교정시설 코로나 확진자는 총 1274명으로 집계됐다. 격리자 232명, 해제자 890명, 출소자 152명 등이다.

기관별 확진 수용자는 ▲동부구치소 133명 ▲경북북부2교도소 71명 ▲남부교도소 9명 ▲서울구치소 3명 등 216명이다.

