거창군, 안전한 설 명절 종합대책 추진

코로나19 지역 확산 방지 중점, 7개 분야 25개 세부 대책 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 대책을 중심으로 설을 맞아 군민들이 안전한 연휴를 보내도록 7개 분야 25개 ‘설 종합대책’을 마련해 추진한다고 2일 밝혔다.

군은 총괄반, 비상 방역 근무 반, 교통대책반, 상·하수도 기동수리반 등 130여명으로 종합 상황반을 구성해 비상 상황에 대응하고, 주민 불편 사항을 적극적으로 해소할 계획이다.

코로나19와 관련, 연휴 기간 오전 9시부터 오후 6시까지 선별진료소를 운영하며 재난안전대책본부와 비상 대책 상황실은 24시간 비상 연락체계를 유지한다.

일반 관리업소 1538개소, 문화종교시설 112개소, 사회복지시설 79개소, 전통시장 등에 대해서 방역 수칙 준수 여부 등을 집중적으로 점검한다.

명절을 앞두고 수요가 많아지는 설 성수품 16종, 중점관리 품목 64종은 물가안정 대책반을 편성해 수급 상황과 가격 동향 점검을 한다.

설 선물 세트 및 성수품의 원산지표시 여부를 중점적으로 단속할 계획이다.

덧붙여 저소득층과 독립유공자 유가족 1954세대에 위문품을 전달하고, 연휴 기간 노인 맞춤 돌봄서비스 대상자를 방문해 안전을 확인한다.

이 밖에도 연휴 기간 폐기물 처리 대책 상황반과 기동 청소 반을 운영하고, 상·하수도 및 비상 급수 관리 상황실을 운영 등 연휴 기간 행정 공백으로 불편을 겪지 않도록 총력을 기울일 예정이다.

구인모 거창군수는 “코로나19 장기화로 모두가 힘든 시기이지만 고향 방문은 최대한 자제해 주시고 올바른 마스크 착용, 손 씻기 등 개인 방역 수칙을 철저히 준수해 안전한 연휴 보내기에 동참해줄 것”을 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr