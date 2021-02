충남, 코로나19 극복 ‘소망 대출’…최대 3000만원까지·금리 1% 이내

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 코로나19 장기화에 따른 지역 소상공인의 경제적 어려움을 덜기 위해 1% 이내의 금리 대출을 지원한다.

도는 2일 15개 시·군, 충남신용보증재단이 참여해 ‘코로나19 위기 극복을 위한 소망대출 특례보증’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

특례보증 규모는 1000억원이며 국내 최저 수준인 1% 이내의 대출금리 보증상품으로 지원된다.

지원대상은 충남에 사업장을 두고 영업 중인 자영업·소상공인으로 코로나19로 경영상 어려움을 겪는 일반 업체 및 집합제한 업종이다.

업체당 보증규모는 일반 소상공인 2000만원 이내, 집합제한 업종 3000만원 이내다. 특히 소망대출은 기존에 소상공인자금을 지원 받은 업체도 일반 소상공인 1000만원 이내, 집합제한 업종 2000만원 이내에서 추가 지원을 받을 수 있다.

단 유흥주점과 성인 PC방, 사행성 업종 등은 지원대상에서 제외된다.

소망대출 상환조건은 2년 거치에 일시상환이며 업체가 실제 부담해야 하는 금리는 일반 업종 1% 이내, 집합제한 업종은 0.8% 이내다.

1% 이내의 초저금리 대출상품은 하나·농협·기업·우리·신한은행 등 주요 금융기관의 대출금리 인하 조치와 도내 15개 시·군의 특별 출연금을 통해 실현됐다.

소망대출 신청은 3일부터 충남신용보증재단 본점 및 지점에서 가능하다. 기타 자세한 내용은 도 홈페이지를 참조하거나 충남신용보증재단을 통해 안내받을 수 있다.

한편 이날 도는 15개 시·군과 배달앱 수수료 부담 경감을 위한 ‘충남형 배달앱 플랫폼 지역화폐 연계 협약’도 체결했다.

충남형 배달앱은 민간 배달앱 플랫폼을 선정·도입하고 이를 사용하는 점주는 2% 미만의 수수료를 적용한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr