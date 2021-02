'이용구 택시기사 폭행 조사' 경찰관, 검찰 출석

[아시아경제 배경환 기자] 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건을 봐주기 수사했다는 의혹을 받는 경찰관이 검찰에 출석했다.

2일 법조계에 따르면 서울 서초경찰서 소속 A경사는 이날 오전 서울중앙지검 형사5부(부장검사 이동언)에 출석했다. 이번 출석은 지난달 27일 검찰이 A경사의 휴대전화 등을 압수수색한데 따른 압수물 디지털 포렌식 참관 절차로 알려졌다.

A경사는 택시기사가 보여준 블랙박스 영상 촬영본을 보고도 못 본 척 덮었다는 의혹을 받고 있다. 검찰은 A경사가 이 차관이나 경찰 윗선과 접촉한 기록이 있는지와 블랙박스 영상을 보고하지 않은 이유 등을 조사할 전망이다.

한편 이 차관은 지난해 11월 6일 밤 서울 서초구 아파트 자택 앞에서 술에 취한 자신을 깨우려던 택시 기사를 폭행했다. 하지만 당시 택시 기사는 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝혔고 경찰은 반의사불벌죄인 형법상 폭행 혐의를 적용해 사건을 내사 종결했다. 경찰은 수사 무마 의혹이 제기되자 그동안 '블랙박스 영상이 없다'는 입장을 보여왔다.

