브라질서 코로나19 변이 2종 동시 감염자 발생

[아시아경제 이창환 기자] 브라질에서 세계 최초로 두 가지 종류의 코로나19 변이에 동시 감염된 환자들이 발생한 것으로 전해졌다.

2일 외신에 따르면 브라질 남부 피발레 대학 연구진 등이 지난해 11월 말 코로나19에 걸린 30대 환자 두 명을 연구한 결과 이들은 남아프리카공화국(남아공)과 브라질에서 시작된 변이 2종에 동시 감염된 것으로 나타났다.

첫 번째 환자는 마른기침을, 두 번째 환자는 기침, 인후통, 두통 등 증상을 호소했다. 모두 증세가 심하지 않아 입원 치료 없이 완치했다고 연구진은 밝혔다. 연구진은 한 환자의 신체에 두 가지 변이체가 공존할 경우 또 다른 변이의 생성 속도가 더 빨라질 수 있다고 경고했다.

연구 내용은 지난달 29일 의학 논문 사전 공개 사이트 '메드아카이브'(medRxiv)에 게재됐다. 논문이 사실로 인정받으면 변이 코로나19 2종에 동시 감염된 세계 첫 사례가 될 전망이다.

앞서 영국, 남아공 등에서 발견된 코로나19 변이는 기존 바이러스보다 전염력이 더욱 강하고 백신에 대한 저항력이 크다고 평가받았다.

