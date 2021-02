합천군, 동계전지 훈련기간 숙박시설 및 식당 방역 준수 점검

전지 훈련기간 식당 이용자 증가 코로나 확산 예방 차원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 동계전지 훈련기간 선수들이 이용하는 숙박시설 및 식당 등을 방문해 방역 수칙 준수에 대한 특별점검 및 방역을 했다고 2일 밝혔다.

이번 특별점검은 합천군과 축구협회의 합동점검으로 전지 훈련기간 식당 이용자 증가에 따라 코로나 확산을 예방하기 위한 차원에서 위생업소에 대해 특별점검을 한다.

점검 사항으로는 사회적 거리두기 지침 준수, 시설물 방역상태, 종사자 위생관리 등 위생업소의 방역 준수 이행사항에 대한 계도 중심의 지도 점검이며, 축구협회 회원들은 숙박시설에 대한 방역도 같이 진행했다.

합천군은 전지 훈련기간 동안 군민과 선수들이 안심할 수 있도록 방역관리를 강화하고 선수들이 이용하는 시설을 특별관리 대상으로 지정해 상시 지도점검 할 계획이다.

