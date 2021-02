전남도교육청 ‘학교업무정상화 역량 강화’ 연수 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2일 순천청소년수련관과 장안창작마을에서 초·중학교 교감과 교무부장을 대상으로 ‘2021. 교육활동 중심 학교업무정상화 역량 강화 연수’를 실시했다.

이날 연수는 사회적거리두기 2단계 연장에 따라 과정별 15명 이내(총30명)로 참가자를 제한해 실시했다. 연수는 ‘학교업무재구조화를 통한 교원의 업무지원강화’ ‘학생생활중심, 교육활동중심으로의 학교교육과정 전환’이라는 당면과제를 실현하기 위한 내용으로 진행했다.

참가자들은 팀별 실습을 통해 ‘학교업무분장안’과 ‘학교교육계획’에 나타난 교육활동에서 다소 연관이 적은 사업을 폐지·축소·통합하는 경험을 했다.

특히 ‘교육활동중심의 학교운영’을 위해 학교업무정상화가 출발점이 돼야 한다는 명제를 토의토론을 통해 경험했다. 또 ‘전남도교육청의 학교업무정상화추진계획’과 ‘강원도교육청의 사례’ 공유를 통해 학교혁신의 로드맵을 그려보는 시간도 가졌다.

별량초 김현정 교감은 “이번 연수가 학교업무정상화에 대한 이해를 확실하게 하고, 역량을 강화하는 소중한 시간이 됐다”고 소감을 밝혔다.

범미경 혁신교육과장은 “학교업무정상화 실현을 통해 학교 교육 전반의 혁신과 변화를 이끌어 낼 수 있도록 지속적으로 학교를 지원하겠다”고 말했다.

한편 전남도교육청은 지난해 22개 교육지원청에 학교지원센터를 확대·구축해 학교업무를 지원하고, 신설된 학교업무정상화팀을 중심으로 학교업무경감, 제도와 일하는 방식 등의 개선에 박차를 가하고 있다.

