폭설이 부른 참사…제설 문제로 다투다 이웃부부 총살 후 극단 선택한 남성

현지경찰 "과거에도 이웃간 제설 문제로 분쟁 추정"

[아시아경제 김봉주 기자] 미국 펜실베이니아주에서 40대 남성이 눈을 치우는 문제로 다투던 이웃 부부를 총살하고 스스로 목숨을 끊는 일이 벌어졌다.

1일(현지 시각) 더선 등에 따르면, 펜실베이니아주 루체른 카운티의 스테파니 샐러밴티스 지방검사장은 이날 오전 9시30분께 플레인스타운십 허드슨 구역 자신의 집 앞에 있던 부부가 총에 맞아 숨졌다고 밝혔다.

이날 기록적인 눈보라 속에서 피살된 부부는 제임스 고이(50), 리사 고이(48)로 확인됐다. 살해 용의자는 맞은편 집에 살던 이웃 제프리 스페이드(47)로 자신의 집에서 숨진 채 발견됐다.

샐러밴티스 검사장은 피해 부부와 용의자의 사이에 오랜 기간 분쟁이 이어져 왔다며 이날 아침 제설 작업에 대한 이견으로 분쟁은 극으로 치달았다고 전했다.

현지 경찰은 "이전에도 누구의 마당에 눈을 치워놓느냐에 관한 분쟁이 있었을 가능성이 있다"고 말했다.

경찰에 따르면, 이날 오전 고이 부부와 다투던 스페이드는 집으로 들어가 권총을 챙겼다. 권총을 가지고 나온 스페이드는 탄창이 빌 때까지 이웃 부부에게 총격을 가했다. 이어 AR-15 스타일의 소총을 가져와 부부에게 각각 두 발씩 더 쏘는 등 총 15∼20발을 난사한 것으로 파악됐다.

이웃의 신고를 접수하고 출동한 경찰이 스페이드를 체포하기 위해 자택 문을 두드린 순간, 다시 한 발의 총성이 집 내부로부터 들려왔다.

한편 펜실베이니아를 포함한 미국 북동부에는 전날 저녁부터 강풍을 동반한 눈으로 지역에 따라 최대 61㎝의 폭설이 내릴 것으로 예보됐다. 현재 미국은 20개 주 전역에 걸쳐 폭풍주의보와 기상특보가 발효됐다.

