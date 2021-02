“공유화 협의 기간에는 개발행위 철회” 밝혀

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 사익을 위한 난개발을 지양하고 공익을 목표로 무등산을 보존하기 위해 지난달 28일 출범한 ‘무등산 난개발 방지를 위한 민관정학협의회’가 2일 광주시의회 대회의실에서 2차 회의를 개최했다.

이번 회의는 무등산 공유화 및 재원확보 방안과 신양파크호텔 법인대표 면담 및 의견청취를 통해 공유화를 위한 걸림돌 해결방안을 검토하기 위해 마련됐다.

회의에 참석한 신양파크호텔 법인대표는 “무등산 공유화 원칙에 동의하고, 공유화 협의기간에는 개발행위는 철회한다”고 밝혔다.

협의회 허민 위원장은 “오는 5일께 무등산 난개발을 막기 위한 공유화 방안을 이용섭 시장에게 정식으로 건의할 예정이다”고 말했다.

