또래 집단폭행하고 동영상 촬영한 여고생들 1심서 실형

[아시아경제 이정윤 기자] 전 남자친구를 만났다는 이유로 피해자를 폭행한 데 이어 성적 수치심을 느낄 행동을 강요하고 이를 촬영한 10대 여고생들에게 실형이 선고됐다.

서울동부지법 형사합의11부(부장판사 손주철)는 2일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(촬영물등이용협박), 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동폭행·공동공갈) 등 혐의로 기소된 A(18)양과 B(18)양에게 각각 징역 장기 5년·단기 3년을, C(18)양에게는 장기 4년·단기 2년6개월을 선고했다.

재판부는 또 이들 모두에게 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수와 3년간 아동·청소년 관련 시설 및 장애인 복지시설 취업제한도 명령했다.

A양 등은 지난해 9월 서울의 한 아파트 옥상에서 피해자가 C양의 전 남자친구를 만났다는 이유로 주먹과 발 등으로 피해자의 머리를 가격하고 강제로 생수를 먹이는 등 가혹행위를 한 혐의를 받고 있다.

이들은 같은 장소에서 피해자가 성적 수치심을 느낄 행위를 하도록 한 뒤 이를 휴대전화로 촬영해 '신고하면 가족과 친구들에게 전송하겠다'고 협박한 혐의도 받는다. 이들 중 1명은 같은 달 동영상을 친구 8명에게 전송하기도 한 것으로 조사됐다.

앞서 지난해 12월 결심공판에서 검찰은 이들에게 징역 장기 5년, 단기 3년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다.

재판부는 "피고인들의 범행이 잔인하고, 피해자의 고통이 클 것으로 보인다"면서 "피해자로부터 용서 받지도 못했다"고 판시했다. 이어 "소년이라는 점 등 유리한 양형요소가 있지만 실형이 불가피하다"고 덧붙였다.

