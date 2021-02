서춘수 함양군수, 설맞이 전통시장 상인회 기운 북돋아

코로나 확산에 의한 꼼꼼한 방역 점검 및 애로사항 경청도 잊지 않아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 서춘수 함양군수가 설 명절을 앞두고 지리산 함양시장을 찾아 시장 상인들의 애로사항을 청취하고 상인들을 격려했다고 2일 밝혔다.

서 군수는 이날 시장 상인들의 애로사항을 경청하고 격려하는 것은 물론 사회적 거리두기 등 방역 수칙 준수와 가격 및 원산지 표시제도 이행에 대한 당부도 잊지 않았다.

전통시장을 대상으로 점포 사용료 감면 등 피부에 닿는 지원책과 주차장 환경개선사업을 적극적으로 검토해 주민편의 증진을 위해 소통행정을 꾸려 나갔다.

함양의 우수한 특산품이 판매되고 있는 지리산 함양시장을 찾는 이용객에 대한 감사의 인사도 잊지 않았다.

서춘수 군수는 “함양형 2차 긴급재난기본소득을 지급하고 있으니 조금이나마 희망을 줄 수 있었으면 한다”며 “코로나의 장기화로 피로감이 높겠지만 철저한 방역 수칙 준수 등을 통해 청정함양을 만들어 가는 데 동참해 달라”라고 전했다.

군은 소상공인 재난지원금의 사각지대 보완을 위해 전 군민에게 ‘함양형 2차 긴급재난기본소득 40억원 지급’하고 온누리상품권 환급 행사와 중소기업 및 소상공인 육성자금지원, 소상공인 소규모 경영환경개선 사업 지원 등 다방면의 지역경제 부양책도 활발히 펼치고 있다.

