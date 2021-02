"다다익선보다 적재적소" 홍남기, 서비스산업계 간담회

'서비스산업 육성·경기회복 경제계 간담회'

코로나 직격탄 숙박·음식점업 등

서비스업·경기 회복 과제 논의

[아시아경제 문채석 기자] 전국민 보편적 재난지원금 지급에 난색을 표한 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 코로나19 직격탄을 맞은 서비스산업을 살릴 방안을 업계와 논의했다.

2월 국회가 개회하면서 원격의료뿐 아니라 관광·유통·금융·물류·게임·미디어 등의 분야를 아우르는 서비스산업발전기본법(서발법) 입법 논의가 무르익고 있는 타이밍임을 고려해 간담회를 열게 됐다.

기재부는 홍 부총리가 2일 오후 4시 서울 중구 대한상공회의소에서 서비스산업 육성 및 금년 경기회복을 위한 경제계 간담회를 열었다고 밝혔다.

간담회엔 손경식 한국경영자총협회장, 김영주 한국무역협회장, 김기문 중소기업중앙회장, 정현식 한국서비스산업총연합회장, 우태희 대한상공회의소 부회장, 반원익 한국중견기업연합회 부회장이 참석했다.

기재부는 소상공인·자영업 재난지원금 지급이 한창인 점, 2월 임시국회 개회로 서발법 제정 등 입법 시기인 점 등을 고려해 간담회를 개최했다고 설명했다.

통계청이 지난달 29일 발표한 '2020년 12월 및 연간 산업활동동향'에 따르면 음식점, 주점 등 숙박·음식점 등 서비스업종지수는 전월 대비 27.3%나 떨어졌다. 코로나19 3차 대유행이 시작된 여파가 크다.

높은 부가가치와 일자리 창출의 보고인 서비스 업종을 활성화해야 경제 회복을 할 수 있고, 이를 위해선 조속히 서발법을 입법해야 한다고 기재부는 판단했다.

간담회에선 경기회복을 위한 정책과제, 서비스산업의 코로나 위기 극복, 비대면·디지털 전환 등 기회요인 활용방안, 제조-서비스업 간 차별 해소, 서비스 산업의 체계적 육성을 위한 서비스산업기본법 입법 추진방향 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

기재부 관계자는 "정부는 1분기 중에 '서비스산업 중장기 비전·전략'을 마련해 발표할 예정"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr