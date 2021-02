창원시, LG유플러스와 ‘스마트 수소도시 창원’ 위해 손 잡아

수소시내버스에 스마트 기술 적용해 '스마트 기술의 아이콘'으로

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 5G 통신 및 ICT 기술이 접목된 스마트 수소 산업에 대한 경쟁력 확보에 나섰다.

창원시는 지난해 7월 발표한 2040 창원 수소 비전의 각종 사업 추진과 관련해 LG유플러스와 ‘창원시 스마트 수소 산업 추진을 위한 상호협력에 관한 업무협약’을 체결했다고 2일 밝혔다.

시는 정부의 ‘친환경+ICT 기술’이 융합된 미래차 산업 육성에 대응하고, 한국형 뉴딜 정책인 그린뉴딜 및 디지털 뉴딜과의 연계를 위해 수소산업과 스마트 기술이 접목된 융합 정책이 개발·추진이 필요한 상황이다.

이에 시는 관련 정부 사업 참여 및 신기술 개발·실증 경험이 많은 LG유플러스와 상호협력을 위한 업무협약을 체결하게 됐다.

이번 협약을 통해 양측은 스마트 수소 산업 정책 수립 및 정부 공모사업 참여에 협조한다.

허성무 시장은 협약식에서 “2018년 11월 ‘수소 산업 특별시 창원’을 선포한 이후 수소 산업을 적극적으로 추진한 결과, 현재 창원의 수소 산업 정책은 정부의 수소경제를 선도하고 있다”고 밝혔다.

협약 체결 이후에는 LG유플러스가 지난해 한-세계화상 비즈니스위크 행사에서 선보였던 스마트 수소 버스를 공개했다.

스마트 수소 버스는 5G 기술과 연동된 고정밀 측위 기술을 바탕으로 운전자에게는 교통상황과 버스 이동정보를 제공한다.

승객에게는 수소 버스 공기 정화량, 날씨 정보, 정류장별 환승 정보 등을 협약식 참석자를 대상으로 구현해 스마트 기술 접목에 대한 기대감을 높였다.

2월 중 노선 운행 수소 버스를 시작으로, 시범 운영 후 시민들에게 필요한 각종 기능을 추가로 적용한다.

이어 시가 보급하는 수소 시내버스에 스마트 기술을 적용해 수소 버스가 친환경 아이콘에서 스마트 기술의 아이콘으로 진일보될 수 있도록 할 계획이다.

허 시장은 “우리나라의 수소 정책이 나아갈 새로운 방향을 창원이 제시해 진정한 수소산업특별시 창원으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr