산청군, 2021년 소나무재선충병 방제사업 착수

고사목 방제·예방 나무주사 등 실시



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 소나무 숲 보존을 위해 2021년 소나무재선충병 방제사업을 착수한다고 2일 밝혔다.

이번 방제사업은 단성면, 신안면, 생비량면, 신등면 일원에 고사목 방제 807본과 예방 나무주사 25h 등 재선충 방제와 예방을 시행하는 사업이다.

군은 예찰방제단을 활용해 지역 내 고사한 소나무는 전량 시료를 채취한다. 이를 통해 소나무재선충병의 감염 여부를 확인하고 주변 확산 여부를 계속 조사하면서 방제사업을 진행할 계획이다.

방제 방법은 산림청과 경남도의 방제시책에 따라 효과가 가장 확실한 파쇄작업을 우선 시행하고 있다.

파쇄가 어려운 지역은 훈증 작업으로 방제하며, 오는 3월 이전에 방제를 완료할 계획이다.

군 관계자는“소나무재선충병은 감염나무를 조기에 발견해 신속하게 방제하는 것이 피해확산을 막는 가장 효과적인 방법”이라며 “피해가 확산하지 않도록 지속적인 예찰과 신속한 방제를 추진할 방침”이라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr