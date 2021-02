하태경 "박영선, 반값 아파트 하루 만에 평당 '500만→1000만' 베끼느라 실수"

토지임대부 분양주택 건축비 2배로 올려

반값 아파트, 원래 한나라당 정책

"베끼려면 제대로 베꼈어야"

[아시아경제 이현주 기자] 하태경 국민의힘 의원이 박영선 더불어민주당 의원의 '반값 아파트' 공략이 사실상 '두배 아파트'였다고 지적했다.

하 의원은 2일 자신의 페이스북 페이지를 통해 "박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 토지임대부 분양 주택을 통한 30만호 반값 아파트 공략을 발표했다"며 "처음 공약 발표할 땐 토지임대부 분양주택 건축비를 평당 500만원에 약속했다가 돌연 하루 만에 1000만원으로 슬쩍 고쳤다"고 말했다.

그는 "한나라당의 대표적인 주택 정책을 급하게 베껴오느라 실수를 했던 것인지, 아니면 민주당 내 반대 세력의 반발에 부딪혀 부랴부랴 수정한 것인지 알 길은 없다"며 "국민의힘의 부동산 정책은 세간의 오해와 달리 늘 서민 지향적이었다"고 덧붙였다.

이어 하 의원은 반값 아파트에 대해 "토지임대부 분양주택으로 땅은 국가가 빌려주되, 그 땅 위에 지은 건물만 판매하는 분양 방식"이라고 설명하며 "아파트 분양가를 획기적으로 낮춰 양질의 주택을 싼값에 공급할 수 있다"고 말했다.

끝으로 "어게인 반값 아파트. 국민의힘이 반드시 되찾아야 하는 우리 고유의 정책 브랜드"라고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr